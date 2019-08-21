تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تطور “خطير” في حادثة الشرطيين اللذين جرا مواطنا أسود بالحبل كل الوطن مسؤول إسرائيلي: ترامب سيعلن عن “صفقة القرن” خلال أسابيع كل الوطن شمخاني يلوّح بـ «حرب بالوكالة» في المنطقة: أميركا تحذّر دولاً متوسّطية من مساعدة الناقلة الإيرانية كل الوطن إعمار اليمن يُنتج المياه بالطاقة الشمسية كل الوطن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين : سمو الأمير خالد الفيصل يرعى غداً حفل سوق عكاظ كل الوطن دراسة أمريكية.. اكتشاف مروع حول المقلعين عن التدخين! كل الوطن العثور على تابوت فرعوني على كوكب المريخ (صور + فيديو)؟ كل الوطن جريمة مروعة في سيارة تاكسي! (فيديو) كل الوطن أول تعليق للمطربة إليسا بعد إعلان اعتزالها الغناء كل الوطن أمير الشرقية: تاريخ الجزيرة العربية كنز ثمين لم ينل نصيبه من البحث
» » تطور “خطير” في حادثة الشرطيين اللذين جرا مواطنا أسود بالحبل

تطور “خطير” في حادثة الشرطيين اللذين جرا مواطنا أسود بالحبل

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 12:58 صباحًا
تطور “خطير” في حادثة الشرطيين اللذين جرا مواطنا أسود بالحبل

أعلنت مديرية “السلامة العامة” في ولاية تكساس، أن الشرطيين اللذين جرا مواطنا أسود بحبل وهما ممتطين حصانيهما، لن تجري محاكمتهما أو توقيفهما.

وأكدت المديرية الأمريكية عقب فتحها تحقيقا موسعا حول الحادثة، أن تصرف الشرطي لا يستدعي أي “مخاوف جنائية” أو تحقيقا جنائيا، بينما توصلت إلى هذه النتيجة إثر مشاورات مع مكتب المدعي العام في مقاطعة Galveston.

وأضافت مديرية “السلامة العامة” أن الشرطيين، أ.سميث و ب. بروش، لم يخرقا أيا من االقوانين الرسمية، إثر تكبيلهما مواطنا أسود البشرة وجره بحبل في الشوارع، في 3 أغسطس الجاري، حيث التقط رواد التواصل الاجتماعي صورا للحادثة وقاموا بنشرها سريعا عبر الإنترنت.

وأثارت الصور غضبا عارما في عموم الولايات الأمريكية، حيث أنها لم تظهر فقط أسلوبا غير إنساني في معاملة الموقوفين، بل تذكر أيضا بأيام اضطهاد واستعباد الأمريكيين الأفارقة في البلاد.

لكن على الرغم من القرار الأخير لمديرية “السلامة العامة”، ما تزال شرطة ولاية تكساس تحقق في ملابسات الحادثة، الأمر الذي قد يؤدي إلى محاكمة الشرطيين في نهاية المطاف.

المصدر: Sputnik News

رابط مختصر
2019-08-21 2019-08-21
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن