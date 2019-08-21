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“المالية”: لا علاقة للمملكة العربية السعودية بـ”كريبتو ريال”

حذرت من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:07 صباحًا
“المالية”: لا علاقة للمملكة العربية السعودية بـ”كريبتو ريال”

كل الوطن – واس: حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة. حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة”.

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2019-08-21
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