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القبض على أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية الفلسطينية

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 1:29 مساءً
القبض على أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية الفلسطينية

ألقت الشرطة الفلسطينية في رام الله القبض على 5 أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية العليا، أحمد حنون، مساء الأحد، وهو في طريقه إلى منزله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات: “أقدم عدد من الأشخاص المجهولين وهم يستقلون سيارتين على اعتراض سيارة الأستاذ حنون خلال عودته من عمله من رام الله إلى نابلس، على الشارع الالتفافي بالقرب من مفرق كسارات الطريفي، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ورشه بالدهان والغاز”.

وأضاف ارزيقات أنه “منذ اللحظة الأولى لحادث الاعتداء، شكلنا فريق عمل متخصصا من قبل إدارة المباحث العامة لمعرفة وملاحقة الفاعلين، ومن خلال عمليات البحث والتحري توصلنا لهوية المعتدين”.

وتابع أن “القوات الأمنية ألقت القبض على 5 أشخاص من المعتدين الـ 6 المشتبه بهم، وجاري ملاحقة الشخص الآخر الفار من وجه العدالة”.

وأشار المتحدث إلى أن الموقوفين الخمسة سيحالون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: معا

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