إثر موافقة المقام السامي.. أمير عسير يتابع إزالة المجمع الحكومي وسط أبها

كل الوطن – الرياض: بعد موافقة المقام السامي.. تابع أمير عسير إعادة تخطيط وسط أبها الذي بدأ بإزالة المجمع الحكومي القديم لإدراجه ضمن خطط استراتيجية تطوير عسير القادمة قريباً.

وكان أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال قد أعلن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم وسط مدينة أبها وذلك حسب الاقتراح المقدم من إمارة منطقة عسير بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وهيئة عقارات الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وأمانة المنطقة؛ وذلك للعمل على إعادة تهيئة الموقع ليكون قيمة مضافة لمدينة أبها تواكب تطلعات أبناء المنطقة وفق خطة تطويرها.