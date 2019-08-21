عميد أسرة “السديري” إلى رحمة الله

كل الوطن – الرياض: انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة “السديري” فهد بن خالد السديري أمير منطقة نجران سابقاً، والفقيد سبق وتقلد العديد من المناصب الوزارية داخلياً وخارجياً، حيث عمل الفقيد مستشارا اقتصاديا بوزارة البترول والثروة المعدنية عام، وأميناً عاماً مساعداً بالمجلس الأعلى للتخطيط وذلك قبل إنشاء وزارة التخطيط، ووكيلا لوزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وسفيرا للمملكة العربية السعودية ومفوضاً فوق العادة لدى دولة الكويت بالمرتبة الممتازة، كما تولى منصب إمارة منطقة نجران بمرتبة وزير، ورئيسا للجنة جائزة الأمير خالد السديري للتفوق العلمي، إلى جانب عضويته بمجلس الأمناء بمؤسسة الفكر العربي.

كما أنه له العديد من الإنتاج الأدبي منها: كتاب “المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق” كتابة مقالات سياسية في الصحف السعودية والأجنبية، كما كان له نشاطات كثيرة في مجالات متعددة سواء بتكليف من الجهات المختصة أو بمبادرة شخصية منه لدى المسؤولين في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفكر العربي.