أغذية تمنع التجاعيد وتحافظ على الشباب

قال أخصائيو التغذية وخبراء الصحة إن تناول التوت الأزرق يعد أحد أفضل الطرق للحفاظ على الشباب والصحة الجيدة. ويعتبر التوت الأزرق العنصر الغذائي الأفضل في مكافحة الشيخوخة، لأنه رائع لصحة القلب وتعزيز وظائف الدماغ، وكونه غنيا بمضادات الأكسدة. ولكن التوت ليس الوجبة الغذائية الوحيدة، التي يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على الشباب والحد من التجاعيد، وفيما يلي أهم العناصر الغذائية الضرورية لصحة البشرة وتجنب الشيخوخة:

– المكسرات تحوي المكسرات جرعة صحية من الدهون الجيدة، التي تمنح الأفراد بشرة صحية وتحسن الكولسترول.

– الشاي الأخضر يمكن أن يؤخر الشاي أضرار أشعة الشمس والتجاعيد، كما يتميز بأنه غني بـ ECGC(أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الالتهابات)

– السمك يمكن الحصول على البروتين من مصدر قليل الدسم، مثل السردين. وتحوي الأسماك عنصر “أوميغا-3″، الذي يساعد على تقليل الكوليسترول الضار LDL وفيتامين B12، ما يساعد على تعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية.

وتساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة في التونة، على تقليل ظهور التجاعيد.

– الخيار يتميز الخيار بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالمواد المغذية، بالإضافة إلى أن الماء الموجود فيه يمكن أن يساعد بشرتك على البقاء متألقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد وضع شرائح الخيار المبردة على العينين، للحد من انتفاخها وظهور البقع الداكنة.

– الكرنب يعد هذا الغذاء الرائع غنيا باللوتين- وهو مغذ لا يستطيع الجسم إنتاجه من تلقاء نفسه. ويوجد في الخضر الورقية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على اللياقة.

ووجدت الدراسات أن اللوتين في الغذاء يساعد على الحماية من اضطرابات العين المرتبطة بالعمر، مثل إعتام عدسة العين.

– الشوكولاتة يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة على تقوية البشرة، كما يساعد الفلافانول داخلها على حماية الأفراد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

– فول الصويا يعد فول الصويا غير المعالج مفيدا في الحفاظ على البشرة دون تجاعيد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لمدة 3 أشهر في منع ظهور خطوط البشرة.

– الجريب فروت إنها واحدة من أفضل الفواكه لمكافحة الشيخوخة، وتساعد في حماية الخلايا من الموت المبكر مع تعزيز إنتاج الكولاجين.