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إلزام جميع المحال ومقدمي الخدمات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بدءاً من يوم الأحد

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 10:04 مساءً
إلزام جميع المحال ومقدمي الخدمات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بدءاً من يوم الأحد

كل الوطن – الرياض: أعلنت البنوك السعودية أنه سيتم إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس.

وأوضحت أنه لا يحق للمحل التجاري رفض قبول أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل، مشددة على أن رفضها يعد مخالفة تعرض التاجر للغرامة.

وأكدت على أنه لا يحق للمحل التجاري أخذ أي رسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشترياته، مبينة أنه في حال طلب التاجر رسوماً من الزبون فسيعرض نفسه للغرامة من وزارة التجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن الزبون يمكنه الإبلاغ عن أية مخالفات تواجهه عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد.

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2019-08-21 2019-08-21
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