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محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء.. فيديو

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 1:03 مساءً
محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء.. فيديو

نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يستعرض من خلال حذاءه الجديد.

ويظهر الفرعون صلاح وهو يركل الكرة إلى منتصف بحيرة، وتابعها بسرعته الفائقة، وكأنه يجري فوق سطح المياه للوصول إليها، والحقيقة أنها خدعة تستخدم لإنتاج مثل هذه الفيديوهات، عن طريق الركض فوق لوح من الزجاج، أو باستخدام برامج خاصة.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهته المرتقبة أمام ضيفه أرسنال، يوم السبت المقبل، على ملعب “آنفيلد”، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: “facebook/momosalah”

محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء.. فيديو
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2019-08-22 2019-08-22
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