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حليب أم يقتل رضيعها!

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 1:23 مساءً
حليب أم يقتل رضيعها!

كل الوطن – الرياض: طالب قاضي التحقيق الجنائي باتخاذ إجراء بعد أن لقي رضيع مصرعه بسبب إعطاء والدتها علاج “ترامادول” ولعبت دورًا في وفاته بعد إرضاعه بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على “ترامادول” في نظام الطفل الذي يعتقد أنه تم نقله من حليب الأم، ويقول خبراء في التحقيق إنهم يعتقدون أن الدواء أو الانسحاب منه “لعب دورًا” في وفاة الطفل، ولكن الأم زعمت أن المستشفى أخبرها أنها سترضع رضاعة طبيعية رغم تعبيرها عن مخاوفها، بعد أن عانت من آلام الظهر المزمنة الناجمة عن حملها وتم إبقائها هي وطفلها المولود حديثًا في مستشفى تورباي لمدة ثلاثة أيام ليلقى الطفل مصرعه بعد يومين فقط من خروجها.

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2019-08-22 2019-08-22
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