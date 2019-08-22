تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن العشرات من “ضحايا الاعتداءات الجنسية” يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك كل الوطن بالفيديو… إعتداء على سعوديين في اسطنبول كل الوطن إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات كل الوطن “الغذاء والدواء” تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا كل الوطن القصاص من جانٍ قتل مواطنين كل الوطن الملكية الفكرية: الرسومات بأنواعها حق لأصحابها مدى الحياة كل الوطن “وزارة العدل” تمكن الأفراد من ممارسة “المصالحة” بسندات تنفيذية كل الوطن منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً بداءً من الغد كل الوطن ضبط 23 امرأة في دولة خليجية يمارسن أعمالا منافية للأخلاق! كل الوطن “حساب المواطن”: 3.7 مليون مستفيد رئيس في دفعة أغسطس
» » القصاص من جانٍ قتل مواطنين

القصاص من جانٍ قتل مواطنين

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 5:06 مساءً
القصاص من جانٍ قتل مواطنين

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

أقدم / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – على قتل/ خالد بن سعد آل شبيب و/ غازي بن عبدالله الدبيان – سعوديي الجنسية -، وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 21 / 12 / 1440هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

رابط مختصر
2019-08-22 2019-08-22
جرائم وحوادثمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن