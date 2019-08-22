تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن كاظم الساهر يحيي حفلا ضخما في السعودية كل الوطن العشرات من “ضحايا الاعتداءات الجنسية” يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك كل الوطن بالفيديو… إعتداء على سعوديين في اسطنبول كل الوطن إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات كل الوطن “الغذاء والدواء” تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا كل الوطن القصاص من جانٍ قتل مواطنين كل الوطن الملكية الفكرية: الرسومات بأنواعها حق لأصحابها مدى الحياة كل الوطن “وزارة العدل” تمكن الأفراد من ممارسة “المصالحة” بسندات تنفيذية كل الوطن منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً بداءً من الغد كل الوطن ضبط 23 امرأة في دولة خليجية يمارسن أعمالا منافية للأخلاق!
» » إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات

إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 7:08 مساءً
إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات

أصدرت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الأربعاء، تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات في البلاد، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 150 شخصا، لقي منهم شخص واحد حتفه.

وقالت الوزارة إنها تقوم بفحص 523 حالة أخرى، بعد زيادة المخاوف من انتشار المرض بين أكثر من 80 مليون سائح يزورون البلاد كل سنة.

وأكدت السلطات الإسبانية أنها أرسلت تحذيرات للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 90 سنة بسبب المرض.

وسجلت أغلب الحالات المؤكدة في الجزء الجنوبي من منطقة أندلسيا، حيث يقع مصنع لتعبئة لحوم الخنزير له علاقة بتفشي الداء، حيث أثبتت التحاليل المخبرية احتواء أحد منتجاته على “الليستيريا”.

وتسبب بكتيريا الليستيريا” عادة وعكات بسيطة، لكن يمكن أن تكون خطيرة على الحوامل والأجنة وحديثي الولادة والذين يعانون من ضعف المناعة.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر
2019-08-22 2019-08-22
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن