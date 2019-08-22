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بالفيديو… إعتداء على سعوديين في اسطنبول

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 7:39 مساءً
بالفيديو… إعتداء على سعوديين في اسطنبول

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في مدينة اسطنبول.

وذكر مصدر أمني في تصريح لوكالة “الأناضول”، أن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرضا لاعتداء وسرقة من مجهولَين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دققت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه بهما. وأوضح أن الشرطة داهمت منزلي المشتبه فيهما، فرهاد كي (20 عاما)، ودوغان كي (22 عاما)، وضبطت سلاحا كان بحوزتهما، وهاتفا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما.

وخلال التحقيقات، تبين أن المشتبه فيهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة وتعاطي المخدرات. وفي 16 أغسطس الجاري، اقترب مجهولان يقودان دراجة نارية من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق اسطنبول بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفا وحقيبة من فوق المنضدة.

وبعد تدافع، أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار. وعقب الحادث، توجهت الشرطة إلى مكان وقوعه ونقلت المصاب إلى المستشفى، وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات وملاحقة المهاجمين.

بالفيديو… إعتداء على سعوديين في اسطنبول
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2019-08-22
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
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