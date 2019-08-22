تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن كاظم الساهر يحيي حفلا ضخما في السعودية كل الوطن العشرات من “ضحايا الاعتداءات الجنسية” يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك كل الوطن بالفيديو… إعتداء على سعوديين في اسطنبول كل الوطن إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات كل الوطن “الغذاء والدواء” تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا كل الوطن القصاص من جانٍ قتل مواطنين كل الوطن الملكية الفكرية: الرسومات بأنواعها حق لأصحابها مدى الحياة كل الوطن “وزارة العدل” تمكن الأفراد من ممارسة “المصالحة” بسندات تنفيذية كل الوطن منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً بداءً من الغد كل الوطن ضبط 23 امرأة في دولة خليجية يمارسن أعمالا منافية للأخلاق!
» » العشرات من “ضحايا الاعتداءات الجنسية” يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك

العشرات من “ضحايا الاعتداءات الجنسية” يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 7:36 مساءً
العشرات من “ضحايا الاعتداءات الجنسية” يقاضون مدرسة يهودية في نيويورك

رفع 38 رجلا دعوى مدنية ضد مدرسة جامعة يشيفا الثانوية بنيويورك، على خلفية اتهامات بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل معلم ومدير بالمدرسة، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ويقول رافعو الدعوى إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية في الوقت الذي تستر فيه مسؤولو المدرسة على هذه الوقائع.

ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات قدرها 680 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وكانت قضية اعتداءات جنسية ضد نفس المدرسة أسقطت من قبل محكمة بنيويورك سنة 2014، بسبب قانون التقادم وانتهاء المهلة القانونية للنظر في الأحداث، غير أن قانونا خاصا بالاعتداءات الجنسية تم تبنيه حديثا أتاح فرصة رفع الدعوى من جديد.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

رابط مختصر
2019-08-22 2019-08-22
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن