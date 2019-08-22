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بالصور.. الجمارك السعودية تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:15 مساءً
بالصور.. الجمارك السعودية تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

تمكنت هيئة الجمارك السعودية في منفذ “الحديثة” من إحباط محاولتي تهريب مليونين و579 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، مخبأة في شاحنة ومركبة خاصة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك “الحديثة”، عبد الرزاق الزهراني، أنه “وصلت للجمرك سيارة خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكونة من طفلين وزوجته. وبتفتيشها، عثر على مليونين و553 قرص كبتاغون، مخبأة في أجزاء مختلفة من السيارة”.

وأضاف أن الجمرك أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من أقراص الكبتاغون بلغت 26 ألف حبة، عثر عليها داخل “طفاية حريق” إحدى الشاحنات.

وقال المسؤول السعودي، إن “أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال المهرب لعائلته التي كانت رفقته، في محاولة منه للتمويه على منتسبي الهيئة”.

وشدد الزهراني على أن هيئة الجمارك السعودية تسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.

يذكر أن معبر “الحديثة” هو الممر البري الذي يربط السعودية بالأردن.

المصدر: سبق

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