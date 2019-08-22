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شيخ سعودي يوضّح الحكم الشرعي في أكل التمساح

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:19 مساءً
شيخ سعودي يوضّح الحكم الشرعي في أكل التمساح

أكد ‏‫رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، سعد الخثلان، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن “القول الراجح أن التمساح يحرم أكله”، مشيرا إلى اختلاف العلماء.

وأوضح الخثلان، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “العلماء اختلفوا في حكم أكل التمساح، فمنهم من ذهب إلى حل أكله، وقالوا إنه حيوان بحري”.

وأضاف: “القول الثاني أنه يحرم أكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو القول الراجح، وذلك لأن له نابا، فهو من الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به الإنسان والحيوان”.

وشدد الأستاذ في كلية الشريعة، على أن “من يقول بجواز أكله معللا بأنه حيوان بحري.. هذا قول غير صحيح، فهو من الحيوانات البرمائية، وليس من الحيوانات البحرية”.

وجرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لمجموعة أشخاص اصطادوا تمساحا، وقاموا بشوائه، وهو ما أثار الاستغراب والتساؤلات حول حكم أكله.

المصدر: سبق

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