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أمر قبض بحق شخص نشر مقطع لطفل يسئ للتعليم

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 1:28 صباحًا
أمر قبض بحق شخص نشر مقطع لطفل يسئ للتعليم

كل الوطن – الرياض: أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق أحد الأشخاص تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، نشر عبر حسابه في توتير مقطع فيديو يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسئ للتعليم، وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلا عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للأخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، ووجه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

يذكر أن المقطع المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي “تويتر” ظهر من خلاله شاب يقول لطفل أن النساء ستدرسكم، حيث قام الطفل بالرد بالتهديد بقتل من تدرسه وذلك من خلال تزويد بسلاح أبيض “شبرية”.

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2019-08-23 2019-08-23
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