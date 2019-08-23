تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن د. عبد المجيد الجلاَّل: الخليج بين المِطْرَقَةِ والسِنْدانِ كل الوطن الشرطة الأمريكية تقبض على مجموعة كهول بتهمة جنسية كل الوطن محكمة ألمانية تقضي بسجن طالب لجوء سوري تسعة أعوام ونصف كل الوطن تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية كل الوطن خالد أبا الخيل: وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء كل الوطن قنصلية المملكة في اسطنبول تتابع قضية اختطاف السعودية عبير كل الوطن الجزائر: حفل مغني “راب” يتحول إلى مأساة (صور وفيديوهات) كل الوطن وفاة سائق حادث ارتطام “تريلا” محملة بالوقود داخل محطة بالطائف كل الوطن أمر قبض بحق شخص نشر مقطع لطفل يسئ للتعليم كل الوطن السعودية.. فتيات “موسم الطائف” يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي
» » الجزائر: حفل مغني “راب” يتحول إلى مأساة (صور وفيديوهات)

الجزائر: حفل مغني “راب” يتحول إلى مأساة (صور وفيديوهات)

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 11:51 صباحًا
الجزائر: حفل مغني “راب” يتحول إلى مأساة (صور وفيديوهات)

لقي 6 أشخاص مصرعهم ليل الخميس في الجزائر وأصيب العشرات نتيجة التدافع خلال حفل موسيقي لمغني الراب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم “soolking”. وحضر الحفل الذي أقيم في استاد رياضي بالعاصمة الجزائر، نحو 20 ألف متفرج، وهو اللقاء الأول لـ”soolking” المقيم في فرنسا مع جمهور بلاده منذ اكتساحه الساحة الفنية. ومنذ الإعلان عن الحفل، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بصور طوابير الشباب الذين هبوا لشراء تذاكر الحفل، ما أثار استياء البعض الذين دعوا لمقاطعة الحفل نظرا للوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

ودفع ذلك المغني الجزائري لنشر فيديو أكد فيه أن “الحفل سيكون منظما. وهناك أماكن مخصصة للعائلات وأخرى للشباب، ومبلغ الدخول 1500 دينار جزائري، ولم آت إلى بلادي كي أربح المال”.

وأوضح أنه: “سيتبرع بنصف عائدات الحفل إلى مراكز الأيتام في الجزائر العاصمة، والأطفال المرضى في مستشفيات الجزائر الوسطى”. وقال “soolking” إنه اختار “يوم الخميس 22 أوت لتقديم الحفل كي لا يؤثر في مواعيد الحراك الشعبي”. ويحظى النجم بشعبية كبيرة في الجزائر، بلغت أوجها عقب إصداره أغنية “La Liberté” (الحرية) التي تحولت إلى أغنية للحراك الشعبي الذي اندلعت شرارته في 22 فيفري.

رابط مختصر
2019-08-23
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1