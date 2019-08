الجزائر: حفل مغني “راب” يتحول إلى مأساة (صور وفيديوهات)

لقي 6 أشخاص مصرعهم ليل الخميس في الجزائر وأصيب العشرات نتيجة التدافع خلال حفل موسيقي لمغني الراب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم “soolking”. وحضر الحفل الذي أقيم في استاد رياضي بالعاصمة الجزائر، نحو 20 ألف متفرج، وهو اللقاء الأول لـ”soolking” المقيم في فرنسا مع جمهور بلاده منذ اكتساحه الساحة الفنية. ومنذ الإعلان عن الحفل، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بصور طوابير الشباب الذين هبوا لشراء تذاكر الحفل، ما أثار استياء البعض الذين دعوا لمقاطعة الحفل نظرا للوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d’une violente bousculade à l’extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n’auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu

— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019