تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن محكمة ألمانية تقضي بسجن طالب لجوء سوري تسعة أعوام ونصف كل الوطن تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية كل الوطن خالد أبا الخيل: وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء كل الوطن قنصلية المملكة في اسطنبول تتابع قضية اختطاف السعودية عبير كل الوطن الجزائر: حفل مغني “راب” يتحول إلى مأساة (صور وفيديوهات) كل الوطن وفاة سائق حادث ارتطام “تريلا” محملة بالوقود داخل محطة بالطائف كل الوطن أمر قبض بحق شخص نشر مقطع لطفل يسئ للتعليم كل الوطن السعودية.. فتيات “موسم الطائف” يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي كل الوطن 6 أعراض عند الرجال تشير إلى مشكلات صحّية كل الوطن شيخ سعودي يوضّح الحكم الشرعي في أكل التمساح
» » قنصلية المملكة في اسطنبول تتابع قضية اختطاف السعودية عبير

قنصلية المملكة في اسطنبول تتابع قضية اختطاف السعودية عبير

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 11:58 صباحًا
قنصلية المملكة في اسطنبول تتابع قضية اختطاف السعودية عبير

لا تزال قضية اختطاف أو إختفاء سيدة سعودية في اسطنبول تتفاعل، فيما تواصل قنصلية المملكة في المدينة متابعتها لهذه القضية الغامضة مع السلطات التركية التي وعدت بإعادتها إلى ذويها خلال 48 ساعة.

وكانت السيدة السعودية، وتدعى عبير، في مدينة اسطنبول مع زوجها وطفليها بغرض السياحة، واختفت منذ 9 أيام على بعد أمتار من الفندق الذي تقيم وأسرتها فيه.

وذكرت صحيفة “عكاظ” في موضوع لافت وضعت له عنوانا يقول “أين عبير؟”، أن السلطات التركية أكدت أنها واثقة من القبض على مختطفيها، وإعادتها إلى ذويها في غضون 48 ساعة.

هذا، ويثور جدل حول ما إذا كانت السيدة السعودية اختطفت أم اختفت في ظروف غامضة، حيث ذكر أن كاميرات المراقبة في شارع الحادثة، رصدت لحظة اختطاف السيدة السعودية واقتيادها إلى جهة مجهولة بعد رش محتويات عبوة صغيرة على وجهها، إلا أن شقيق عبير، نفى ما يتداول في هذا الشأن، مؤكدا أن شقيقته مختفية.

وأكد فيصل العنزي، شقيق السيدة المختفية أن البحث عنها لا يزال جاريا، وأن قنصلية بلاده في تركيا خصصت موظفا لمصاحبة الأسرة على مدار الساعة.

وذكرت صحيفة “سبق” أن السلطات التركية لم يصدر عنها حتى أمس أي توضيح بشأن قضية الاختفاء، مشيرة إلى أن البحث الجاري سيشمل على الأغلب “فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء، والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة”.

المصدر: عكاظ + سبق

رابط مختصر
2019-08-23 2019-08-23
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن