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خالد أبا الخيل: وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 1:06 مساءً
خالد أبا الخيل: وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء

كل الوطن – الرياض: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء.

وأضاف أن وحدة الحماية قدمت للفتاة المعنّفة الرعاية والحماية، كما أُحيل المتسببون في تعنيفها إلى الجهات المختصة. وأكد أبا الخيل أن المعنّفين سيكونون عُرضة لتطبيق جزاءات نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وكانت فتاة قد نشرت على موقع (تويتر) تغريدات قالت فيها إنها تقيم في مدينة تبوك وحبستها زوجة أبيها في غرفة داخل المنزل، مؤكدة أنها تعرضت للتعنيف والضرب الشديد.

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2019-08-23 2019-08-23
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