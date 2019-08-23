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تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 1:47 مساءً
تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

أفادت صحيفة Saudi Gazette السعودية بأن وزير الثقافة للمملكة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود كلف وزارته بتأسيس أكاديميتين للفنون في البلاد.

وقالت الصحيفة إن تأسيس الأكاديميتين سيأتي خطوة على طريق تحقيق برنامج Quality of Life (نوعية الحياة) الذي يقضي بإنشاء الأكاديميتين وإحداهما هي أكاديمية التراث الوطني والفن التقليدي التي ستفتتح عام 2020 أمام 1000 طالب. أما ثانيتهما فهي أكاديمية الموسيقى التي تفتتح عام 2021 لتدرس فيها ألف طالب أيضا.

وأشار الوزير إلى أن استحداث الأكاديميتين سيمكن الشباب السعوديين الموهوبين من تلقي التعليم في مجال الثقافة والفنون داخل المملكة.

وتتفق مبادرة افتتاح الأكاديميتين، حسب الصحيفة، مع برنامج “رؤية 2030” لتنمية الملكة العربية السعودية Vision 2030. والغاية منه هو التقليل من اعتماد المملكة على تصدير النفط وجعله ضمن اقتصادات العالم الرائدة.

المصدر: تاس

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2019-08-23 2019-08-23
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