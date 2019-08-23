تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إمام الحرم: للقلوب أعمال خاصة تظهر على تصرفات العبد كل الوطن القبض على مواطن اعتدى على جهاز صراف آلي في حائل كل الوطن إمام المسجد النبوي يدعو الحجيج إلى الحفاظ على نقاء صحائفهم كل الوطن ضبط ثلاثة أشخاص لتورطهم في سرقة عدة مساجد بالرياض كل الوطن هكذا أنقذ فريق سعودي الطفلة اليمنية “جنى” من الموت كل الوطن د. عبد المجيد الجلاَّل: الخليج بين المِطْرَقَةِ والسِنْدانِ كل الوطن الشرطة الأمريكية تقبض على مجموعة كهول بتهمة جنسية كل الوطن محكمة ألمانية تقضي بسجن طالب لجوء سوري تسعة أعوام ونصف كل الوطن تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية كل الوطن خالد أبا الخيل: وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء
» » إمام المسجد النبوي يدعو الحجيج إلى الحفاظ على نقاء صحائفهم

إمام المسجد النبوي يدعو الحجيج إلى الحفاظ على نقاء صحائفهم

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 6:44 مساءً
إمام المسجد النبوي يدعو الحجيج إلى الحفاظ على نقاء صحائفهم

قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالمحسن بن محمد القاسم – في خطبة الجمعة – : من أدى فريضة الحج حريٌّ به بعد أداء هذا الركن أن يحفظ صحيفته بيضاء نقية , فإنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ، وأن يكون قدوة لغيره في الصلاح والاستقامة والتفقه في الدين والمحافظة على الصلوات جماعة في بيوت الله , ويجب أن يكون داعياً بالحكمة والموعظة الحسنة مبتدئاً دعوته بذوي القربى وصادقاً مع ربه في دعوته وفي سائر أعماله كلها.

وقال : إن الله تفضَّل على خلقه بتنوع العبادات منها ما هو باطن في القلب ومنها ما هو ظاهر على الجوارح , مدار أركان الإسلام والإيمان على هذا ، وفي الحج تظهر عظمة الإسلام في توحيد الشعوب على الحق وجمعهم على كلمة الإسلام يقصدون مكاناً واحداً ويدعون رباً واحداً ويتبعون نبياً واحداً ويتلون كتاباً واحداً , فيه تزول فوارق زخرف الدنيا , ويظهر الخلق سواسيةً لا تمايُز بينهم في المظهر فالجميع في لباس كلباس الأكفان .

وأضاف : الإخلاص لله في كل عمل شرط في قبوله ، والله غني عزيز لا يقبل عملاً لم يرد به وجهه ، قال عليه الصلاة والسلام : ” إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه ” ، ومن أدخل في عبادته رياءً أو سمعة أو ابتغى مدح الناس له لم تقبل منه عبادته ولن يكون له منها سوى التعب والنصب , قال الله عز وجل في الحديث القدسي : ” أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه “.

وقال : إذا عمل المسلم عملاً صالحاً وجب عليه حفظه بالحذر من الوقوع في الشرك إذ أنه يحبط الحسنات , قال تعالى : ” وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ” , وسؤال الله قبول العمل الصالح من صدق الإيمان ، بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة ودعا ربه ” ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم “.

رابط مختصر
2019-08-23 2019-08-23
دين ودنيامحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن