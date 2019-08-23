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ضبط ثلاثة أشخاص لتورطهم في سرقة عدة مساجد بالرياض

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 6:44 مساءً
ضبط ثلاثة أشخاص لتورطهم في سرقة عدة مساجد بالرياض

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتحري عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة أشخاص “مواطن ومتهمين من الجنسية المصرية والسودانية”، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت من المساجد، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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2019-08-23 2019-08-23
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