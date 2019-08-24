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إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية “vaping” في أمريكا

كل الوطنآخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:40 صباحًا
إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية “vaping” في أمريكا

كل الوطن – الرياض: أعلن مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي الدكتور روبرت ريدفيلد عن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية.

وأكد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” أن التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر.

وقال “نشعر بالحزن في مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي عندما نسمع عن الوفاة الأولى المتعلقة بتفشي مرض الرئة الحاد في مستخدمي السجائر الإلكترونية أو أجهزة “vaping”، مؤكداً الاستمرار في تثقيف جميع الأمريكيين حول المخاطر الخطيرة المرتبطة بهذه المنتجات، وأضاف “هذه الوفاة المأساوية في إلينوي تعزز المخاطر المرتبطة بمنتجات السجائر الإلكترونية، مشيراً إلى أن “Vaping” تعرض المستخدمين للعديد من الأضرار التي لدى المركز معلومات قليلة عنها بما في ذلك النكهات والنيكوتين والقنب والمذيبات.

وأشار د. ريدفيلد إلى أنه تم التحذير من المخاطر المحددة والمحتملة للسجائر الإلكترونية و أجهزة “vaping” منذ ظهورها لأول مرة، مشدداً على أن هذه الأنواع من السجائر الإلكترونية لا تعد آمنة للشباب أو البالغين أو النساء الحوامل الذين لا يستخدمون منتجات التبغ حالياً، منوهاً إلى استمرار المركز بالتحقيق في سبب تفشي مرض الرئة الحاد لدى مستخدمي أجهزة “vaping”.

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2019-08-24 2019-08-24
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