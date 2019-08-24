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إجراء صارم ضد ريهام سعيد بعد إهانتها للبدينات

كل الوطنآخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:54 مساءً
إجراء صارم ضد ريهام سعيد بعد إهانتها للبدينات

قرر مجلس إدارة شبكة قنوات “الحياة”‬ وقف برنامج “صبايا الخير” ومقدمته الإعلامية، ‫ريهام سعيد‬، بسبب تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة.

وقالت شبكة “الحياة” إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف البرنامج على خلفية ما أثير حول حلقة تم تقديمها مؤخرا، مؤكدة على أن الإيقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، وسيتم إعلان الموقف من البرنامج وفقا لما ينتهى له التحقيق.

من جهتها، قالت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج “صبايا الخير” وحيث أنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة، تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

وقررت النقابة منع الإعلامية من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توثيق أوضاعها مع النقابة تطبيقا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين، حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

كما قررت النقابة إبلاغ النيابة العامة عن المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة. وتناولت آخر حلقات برنامج “صبايا الخير” قبل وقفه قضية السمنة، ووجهت خلاله ريهام سعيد “إهانات بالغة” بأوصاف وعبارات لا تليق بالمرأة، وبشكل سبب استياء شديدا بين نساء مصر.

المصدر: RT Partager

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2019-08-24 2019-08-24
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