التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية وجهت نحو جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثيين من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بأن “قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات تم إطلاقها باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان”.

وقال المتحدث إن التحالف يتخذ “كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك” للتعامل مع الطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون، وتابع أن محاولات الجماعة في هذا المجال “مصيرها الفشل”.

المصدر: واس