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مصر.. مُتحوّلة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها: “بتغير عليا”

كل الوطنآخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 7:27 مساءً
مصر.. مُتحوّلة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها: “بتغير عليا”

حالة من الغضب أثارتها ملك الكاشف ، المتحولة جنسيًا والناشطة في حقوق الأقليات الجنسية في مصر، بعد إعلان زواجها من إحدى صديقاتها، وذلك في أول علاقة زواج من هذا النوع، معلنة الأمر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ملك عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”: “أنا اللي جوزي مدلعني أرول الجوب يولعلي .. بلاش بنات يعملو كومنتات عشان بتغير ويلكوم بالرجاله عادي”.

وكانت نيابة أمن الدولة، قد أخلت سبيل ملك الكاشف، المتحولة جنسيًا، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بعد أن وجهت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، واستخدام موقع شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

وتم القبض على ملك الكاشف، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية 1 مارس، وسبق وقامت مصلحة السجون بالكشف الشرجي عليها، باعتبار انها من المتحولين جنسيًا للتعرف على هويتها الجنسية، ليتم التعامل معها على هذه الأساس داخل السجون.

يذكر أن عمر محمد، محامي ملك “المتحولة جنسيًا”، قال إنها محتجزة في الحبس الانفرادي بقسم شرطة الهرم، وذلك بعد 3 أيام من عدم التمكن من معرفة مكان احتجازها.

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2019-08-24 2019-08-24
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