تامر حسني: أتعجب من الناجحين المكتفين بتغذية أنفسهم فقط! للتفاصيل

وجه الفنان تامر حسني رسالة لجمهوره لبث روح الأمل والتمسك بأحلامهم.

كتب تامر عبر حسابه بصفحته الرسمية بموقع Facebook: “دائما أحب أحكي لكم مواقف من واقع تجربتي .. من ١٠ سنوات كان هذا الشاب يضع صورتي على الحائط، ومن دون معرفتي كل هذا عندما رأيته في حفل Dear Guest عندما رآني أمثل له شيء كبير و طلب الغناء معي”.

وتابع: “وافقت فورا لإن ما في قلبه وصلني فورا لأنه صادق، ما أريد قوله أن حبك وإخلاصك لشيء يجذبها لك كما حصل مع محمد، الحقيقة إني أتعب من بعض الأشخاص الناجحين بشكل كبير أنهم لا يبذلون طاقة نجاح وأمل لجمهورهم و مكتفين بتغذية نفسهم فقط”.

وأضاف: نحن الشباب في حاجة لأي لمحة أمل تطمئننا في ظل عالمنا القاسي الذي لا يرحم الضعيف”.

واستطرد: “أريد لكل شاب منكم يرى نفسه رجل قوي وناجح في أي مجال يحبه، ويصدق أنه من الممكن أن يصل وينسى المستحيل لأن حلمه يقرب له و ينجذب له، والله يا شباب لا يوجد مستحيل بتصميمك ومعافرتك وأهم أمر ألا تضحك على نفسك ركز في أحسن حاجه تستطيع تقديمها، لأن هناك لأسف من لا يتمكنون من تحديد هذا الأمر بشكل صحيح، ويجرون وراء سراب و لو قدمت أقصى ما في وسعك للنهاية ولم تصل لما تريد، أبحث عن غيره وعد التجربة، مثل تجربتي في عالم كرة القدم”.

واستكمل: “و حق لا اله الا الله أكتب لكم من قلبي وهذا الإحساس زاد بعدما أصبحت أب خائف على شبابنا و أولادنا في المستقبل بشكل كبير جدا”.

وروى عن نفسه كاتبا: “كنت أبكي وأنا أنظر لصور عبد الحليم حافظ، لأني كنت أتمنى أغني و أمثل مثله، وأنجح في الإثنين وتحبني الجماهير في الوطن العربي كله، واليوم أفلامي تحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية، وأتذكر إصراري على الوصول وقتها وسيري في الشوارع بالساعات أرتب أفكاري وأتخيل أنني من المشاهير والتاس ترغب في السلام عليّ ولم يكن في جيبي أي أموال توصلني لوجهتي، وأتذكر كيف أخذت قرار التحول من شخص أنظر على صورة فنان على الحائط للفنان نفسه الذي صورته الآن معلقة على الحوائط”.

واختتم كلامه بـ:”(مش عاجبك مكانك غيره انت مش شجره)) مالآخر كدا و مش جايز هو اكيد كلامي رساله لناس كتير فيكم بس الشاطر اللي هيفهم ، ربنا ينور طريقكم و يفرح بيكم اهاليكم”.

يذكر أن تامر حسني، يشارك ببطولة فيلم “الفلوس”، المنتظر طرحه في دور العرض، بجانب كلا من زينة، ‏خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.‎

المصدر: في الفن