مضاربة جماعية في حي الدار البيضاء في الرياض.. والأمن يتدخل (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء الجمعة، مشاجرة جماعية بأحد أحياء مدينة الرياض، تضارب فيها عدة أشخاص بينما تم سماع إطلاق نار وشوهدت سيارات تدهس مشاركين في المشاجرة.

وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وسط روايات متباينة عن مكان المشاجرة وتاريخ وقوعها وأسبابها، فيما طالب الغالبية منهم بضرورة محاسبة جميع المشاركين.

فيديوشاهد.. مشاجرة جماعية ودهس داخل حي سكني بالرياض pic.twitter.com/dd7RxXpPWg — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 23, 2019

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمن تدخل وتم القبض على المتورطين في المضاربة.

المصدر: إرم نيوز