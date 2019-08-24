تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مضاربة جماعية في حي الدار البيضاء في الرياض.. والأمن يتدخل (فيديو) كل الوطن تامر حسني: أتعجب من الناجحين المكتفين بتغذية أنفسهم فقط! للتفاصيل كل الوطن مصر.. مُتحوّلة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها: “بتغير عليا” كل الوطن التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية وجهت نحو جنوب السعودية كل الوطن إجراء صارم ضد ريهام سعيد بعد إهانتها للبدينات كل الوطن مسلحون يطلقون النار على حافلة سياحية في البتراء بالأردن كل الوطن إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية “vaping” في أمريكا كل الوطن توقيف أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس كل الوطن الشثري يؤكد مواقف المملكة الراسخة والثابتة في خدمة المسلمين كل الوطن إمام الحرم: للقلوب أعمال خاصة تظهر على تصرفات العبد
» » مضاربة جماعية في حي الدار البيضاء في الرياض.. والأمن يتدخل (فيديو)

مضاربة جماعية في حي الدار البيضاء في الرياض.. والأمن يتدخل (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 7:48 مساءً
مضاربة جماعية في حي الدار البيضاء في الرياض.. والأمن يتدخل (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء الجمعة، مشاجرة جماعية بأحد أحياء مدينة الرياض، تضارب فيها عدة أشخاص بينما تم سماع إطلاق نار وشوهدت سيارات تدهس مشاركين في المشاجرة.

وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وسط روايات متباينة عن مكان المشاجرة وتاريخ وقوعها وأسبابها، فيما طالب الغالبية منهم بضرورة محاسبة جميع المشاركين.

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمن تدخل وتم القبض على المتورطين في المضاربة.

المصدر: إرم نيوز

رابط مختصر
2019-08-24 2019-08-24
جرائم وحوادثمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن