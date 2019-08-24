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شرطة الرياض تكشف ملابسات “فيديو الصدم المتعمد”: مشاجرة عائلية استُخدم فيها السلاح

كل الوطنآخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 8:22 مساءً
شرطة الرياض تكشف ملابسات “فيديو الصدم المتعمد”: مشاجرة عائلية استُخدم فيها السلاح

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض إن الشرطة أوقفت سبعة أشخاص لهم صلة بالمقطع المتداول الذي يظهر عمليات صدم متعمدة بين عدة مركبات.

وأوضح أن دوريات الأمن باشرت الحـادثة مساء يوم الأحد الماضي في حي الفيحاء شرق مدينة الرياض.

وأفاد بأن الصدم المتعمد جاء نتيجة خلافات عائلية بين سائقي المركبات، حيث تعمدوا إتلاف مركبات بعضهم وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض إلى أن المشاجرة نتج عنها إصابات متوسطة بين عدد من المتشاجرين الذين أُوقف سبعة منهم تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والعقد الخامس، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الرياض تكشف ملابسات “فيديو الصدم المتعمد”: مشاجرة عائلية استُخدم فيها السلاح
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2019-08-24
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