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أغرب قضية خلع في الإمارات: يحبني كثيرا ويلبي كل طلباتي!

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 11:49 صباحًا
أغرب قضية خلع في الإمارات: يحبني كثيرا ويلبي كل طلباتي!

في قضية غريبة، أقدمت زوجة في الإمارات على رفع قضية خلع لإنهاء زواجها، بسبب حب زوجها الشديد لها وتلبيته لجميع طلباتها!

الزوج الخليجي لم يكن يعلم أن حبه الشديد لزوجته سيكون سببا لطلبها الخلع، فتنظيفه للمنزل وإعداده للطعام وغياب القسوة كلها حسنات، ولكنها غدت دليل إدانة بدل أن تكون نقطة لصالحه.

وقال الزوج إن الجميع تحدث معه بشأن رفض طلباتها ولكنه تجاهلهم، معتبرا نفسه رجلا محبا لزوجته.

وبحسب الزوجة، فإن الجميع استغرب طلبها، وقالت: “أشعر بالملل ولا أطيق شخصية زوجي التي لا تتصف بالحزم، والخالية من القسوة والشدة، وأرغب في يوم خصام واحد، حتى أشعر ببعض المنطقية في حب الرجل”.

وأكدت الزوجة على أنها كانت تختلق المشاكل حتى يحصل أي تغيير في علاقتهما، لكن زوجها لم يكن يغضب عليها ولا يحاسبها أو يعاتبها ويغفر ويسامح.

وأشارت إلى أنها تجد أن ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلاها تدير المنزل بكل تفاصيله، وهي لا ترغب في ذلك.

المصدر: الإمارات اليوم

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2019-08-25 2019-08-25
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