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الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ “غارات وهمية” في لبنان

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:31 مساءً
الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ “غارات وهمية” في لبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا اليوم الأحد، بعد ساعات من إعلان حزب الله سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية لبيروت، وانفجار طائرة ثانية قرب الأرض.

ونقل موقع قناة “RT”، عن مراسله في لبنان، بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا اليوم الأحد، مضيفا أن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية”.

وكان مسؤول في حزب الله قال لـ”رويترز”، إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول، أن “الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي.

بدوره، كشف المسؤول الإعلامي في ​حزب الله،​ محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط أي ​طائرة​ إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.

وبحسب موقع “النشرة” اللبناني أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت دون أن تحدث اضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل ب”الانفجار الحقيقي”.

وقال عفيف إن “طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن بعهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها”، مشيرا إلى أن الحزب سيرد بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين.

المصدر: وكالات

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