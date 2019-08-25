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الحريري يعلق على حادثة اختراق الطائرتين الإسرائيليتين للأجواء اللبنانية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:34 مساءً
الحريري يعلق على حادثة اختراق الطائرتين الإسرائيليتين للأجواء اللبنانية

علق رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على حادثة الطائرتين الإسرائيليتين، اللتين اخترقتا الجواء اللبنانية، اليوم الأحد، وسقطت إحداهما فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية.

وقال الحريري إن “العدوان الإسرائيلي على لبنان تهديد للاستقرار الإقليمي”.

وصف الحريري سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه “اعتداء مكشوف” على السيادة اللبنانية وخرق صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقال الحريري، في بيان صحفي، أنه “يتشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، ولاسيما ان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، بما يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر”.

وأضاف “المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروق الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية”.

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه “بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات”، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف البيان: “على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: وكالات

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2019-08-25 2019-08-25
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