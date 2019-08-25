بالفيديو… محمد رمضان يثير الجدل مجددا

تسببت تصرف قام به الفنان المصري محمد رمضان، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور من حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي، التي أقيمت، أمس الجمعة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد رمضان وهو يقوم بالسجود، خلال الحفل، الذي قدم فيه استعراضات غنائية، شملت العديد من الأغاني منها “مافيا، والملك، وانساي، وجيشنا صعب، وهتولع، وكازانوفا، وسلطان، وفيروس، إضافة إلى أغاني أخرى أبرزها أغنية زلزال، ومسا، واللهو الخفي.

واستمر حفل الفنان المصري حتى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، وشهد الحفل الكثير من المؤثرات البصرية، التي كان أخطرها أغنية “القمر”، حيث قام خلالها بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة علي ارتفاع ١٤ طابقا من المسرح الذي كان يقف عليه.

صورة – سجدة محمد رمضان في حفله الأخير بالساحلhttps://t.co/9GgZ9JnG8v pic.twitter.com/1U5SxUSrwE — FilFan.com (@FilFan) August 24, 2019

وخلال الحفل ظهر محمد رمضان بعدة أشكال منها جاكيت أبيض اللون، وآخر أسود جلدي بدون أكمام وقبعة “كاوبوي”، إضافة إلى ظهوره بقميض أسود شفاف.

وشهد الحفل الذي حضره عشرات الآلاف أشتباكات عنيفة بين بعض الشباب وأفراد الأمن، ورغم تلك الأحداث، التي أدت لإيقاف الحفل لبعض الوقت، إلا أن محمد رمضان حرص، على توجيه الشكر لجمهوره علي طريقته، بحسب بوابة الوفد المصرية”، التي أشارت إلى أنه قام بالسجود على المسرح عقب انتهاء الحفل وسط هتاف محبيه.