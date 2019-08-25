محاذير من استخدام عشبة “سنامكي” وفق الطب البديل!

تعدُّ السنامكي واحدة من أعشاب الطب البديل الأكثر استخدامًا منذ آلاف السنين في علاج العديد من المشكلات الصحِّية، ولا سيَّما تليين الأمعاء وتنظيف الجسم من السموم. ولكن وبحسب اختصاصيي الطب البديل، فهناك العديد من المحاذير لاستخدامها.

فقد حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من الاستخدام العشوائي لعشبة السنامكي، من دون استشارة طبيب مختص، ومن دون معرفة محاذير هذا العنصر والمضاعفات التي قد تنتج عنه.

وأوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أنّ عشبة السنامكي تُستخدم لعلاج الإمساك، مشيرًا، إلى أنّ هناك احتياطات ومحاذير يجب مراعاتها، منها، عدم استخدامها من قِبل الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه هذه النبتة، كما أنه من المحظور استخدامها لمَن يستخدمون أدوية القلب وأمراض الأوعية الدموية، كما لا يُنصح بها أبدًا خلال فترة الحمل والرضاعة، وللأطفال.

وأشار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أنه ليست هناك دراسات علمية حاسمة تؤكّد هذه الاستخدامات. في حين قد تتعارض عشبة السنامكي مع أدوية عديدة، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكد المركز المذكور، أنّ من الضروري استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيٍّ من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية، وذلك لضمان سلامة المريض.

المصدر: سيدتي