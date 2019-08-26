شيري عادل تعلن طلاقهما من الداعية معز مسعود

أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل طلاقها من الداعية معز مسعود وذلك بعد شهور من ذيوع شائعات بشأن انفصالهما.

واختارت شيري نشر خبر الطلاق عبر صفحتها على “فيسبوك”، وألغت متابعتها لطليقها، وحذفت كل صورهما سويا باستثناء صورة وحيدة لم تحذفها من حسابها على موقع “إنستغرام” من كواليس مسلسل “السهام المارقة” الذي شهد على علاقتهما وبداية الارتباط .

وكشفت تقارير صحفية نقلا عن مصدر مقرب السبب وراء طلاقها من الداعية، والذي الذي يرجع إلى إصرار شيري على الاستمرار في التمثيل، بينما كان معز مسعود يرغب في إبعادها عن هذا المجال وعدم المشاركة في أية أعمال فنية والتفرغ لحياتها العائلية.

وكانت شيري عادل تلقت طوال فترة زواجها والتي لم تتجاوز عاما واحدا عددا من العروض الفنية، ولكن في كل مرة كان زوجها يقنعها بالاعتذار إلا أنها قررت في النهاية اختيار التمثيل فبدأ الخلاف في وجهات النظر يحدث بينهما ولم تجد أمامها سوى الطلاق .

وأكد المقربون منها أن الانفصال وقع منذ شهرين تقريبا، وأن علاقة الصداقة ما زالت مستمرة بينهما بالإضافة إلى علاقة العمل الفني.