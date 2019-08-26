لطفي بوشناق: لم أصعد على قرطاج من أجل أن يرقص الجمهور وأفكّر جديّا في الاعتزال

على امتداد الساعتين والنصف غنّى الفنّان التونسي لطفي بوشناق ضمن فعالياّت مهرجان قرطاج الدولي أمام مدارج مكتظّة بالجماهير التي تنوّعت و اختلفت شرائحها العمريّة، فحضر حتّى الشباب السهرة كما حضر الكهول و الشيوخ ممن يعرف عنهم عادة ميلهم لنوعيّة الموسيقى التي يقدّمها هذا الفنّان التونسي.

و اختار لطفي بوشناق أن يقسّم سهرته لجزئين أمّا الأوّل فكان طربيّا بامتياز و غنّى فيه لمدّة ساعة و ربع جديده من موشّحات و قصائد، و خاطب بوشناق الجمهور الذي كان يلحّ لسماع أغانيه القديمة “اسمحو لي بغناء هذه الأغاني أريد أن أستمتع معكم قبل أن أمتّعكم بكلّ ما تريدون سماعه”.

و لاقى الجزء الأول من السهرة تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أنصت لغناء بوشناق بتركيز تامّ و صفّق له طويلا بعد انتهاء وصلته.

و أماّ الجزء الثاني من السهرة فغنّى فيه لطفي بوشناق أشهر أغانيه التونسيّة التي كان الجمهور يردّدها معه مثل “خوذو الكراسي و المناصب و خلولي الوطن” و “هذي غناية ليهم” و “انت شمسي” و ختم لطفي بوشناق السهرة مع أغنية شعبيّة بعنوان “كيف شبحت خيالك” وهي أغنية تيتر مسلسل “نوبة” ، المسلسل الرمضاني الذي أخرجه ابنه عبد الحميد بوشناق و لاقى نجاحا كبيرا فصارت هذه الأغنية من أكثر الأغاني سماعا في تونس في الأشهر الأخيرة.

و خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الحفل مباشرة قال الفنان لطفي بوشناق إنّه اختار أن يقسّم الحفل بتلك الطريقة لأنّه جاء قرطاج حاملا رسالة فهو لم يصعد على المسرح من أجل أن يرقص الجمهور فقط رغم أنّه لا يعارض ذلك و قد رقص هو أيضا خلال السهرة ،و إنّما هو جاء من أجل أن يطربه.

و عن علاقته بابنه عبد الحميد بوشناق المخرج الشابّ قال بوشناق إنّه لا يتدخّل في خياراته في العمل كما كشف بوشناق أنّ فكرة الاعتزال صارت تراوده بالحاح بعد مسيرة 40 سنة و أكدّ أنّ على الفنان أن يعرف متى ينسحب حتّى يترك صورة جميلة له لدى جمهوره.

و رغم بلوغه سنّ الخامسة و الستّين لازال لطفي بوشناق يحتفظ بجمال صوته و قوّته و بحيويّته على المسرح .

و على هامش عرض الفنان لطفي بوشناق بقرطاج قامت وزارة الثقافة التونسية بتوزيع 5 الاف كتاب على الجمهور مجانا.

المصدر: سيدتي