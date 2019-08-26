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قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:02 صباحًا
قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء يوم الأحد وصباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار ( مسيّرة ) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، اطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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2019-08-26
عربي ودوليهنا اليمن
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