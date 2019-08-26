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الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود “يعتذر” عن تغريدة حول النساء

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 10:59 صباحًا
الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود “يعتذر” عن تغريدة حول النساء

أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، بعد نشره تغريدة ساخرة وصفها البعض بأنها جارحة ومسيئة للفتيات.

وقال الأمير في تغريدته التي حصدت شهرة كبيرة خلال الساعات الماضية: “أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب”.

وانهالت ردود الأفعال على تغريدة الأمير السعودي، حيث عاتبه العديد من المغردين، فيما قال البعض إنها تغريدة لا يجب أن تصدر عن أمير عبر حسابه الرسمي.

وأمام الهجمة التي شنها مستخدمو موقع “تويتر”، نشر فهد اعتذارا بشكل ساخر أيضا.

المصدر: “تويتر”

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2019-08-26
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