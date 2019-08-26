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تركي آل الشيخ يخصص “سيارة 2019” كجائزة لمسابقة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 11:08 صباحًا
تركي آل الشيخ يخصص “سيارة 2019” كجائزة لمسابقة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عن مسابقة للمواطنين جائزتها الرئيسة “سيارة 2019” إضافة إلى جوائز أخرى.

وأوضح آل الشيخ أن سؤال المسابقة هو توقع نتيجة مباراة فريقه ألميريا وضيفه هويسكا، التي ستجمعهما، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما ستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، مبينا أن آخر موعد لقبول التوقعات سيكون قبل المباراة.

وفيما يلي شروط المسابقة وفقا لما نشره آل الشيخ عبر حسابه على موقع “فيسبوك”:

المصدر: حساب تركي آل الشيخ على “فيسبوك”

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2019-08-26 2019-08-26
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