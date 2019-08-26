شاهد.. الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخ الحوثيين على جازان

نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء ومدونون، مساء يوم الأحد، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون واستهدفوا منطقة جازان جنوب غربي المملكة.
من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.
🎥 #فيديو| القوات الجوية السعودية تنجح في اعتراض هجوم شنته ميليشيات الحوثي على #جازان.#عكاط (تصوير : عبدالرحمن الختارش [email protected]) pic.twitter.com/DvQa4SgODw
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 25 серпня 2019 р.
في امن وامان ولله الحمد . دام عزك 🇸🇦
#جازان_الانpic.twitter.com/aXdWpYLEVj
— #جازان_الان (@now_Jazan) 25 серпня 2019 р.
المصدر: RT<