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شاهد.. الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخ الحوثيين على جازان

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 11:17 صباحًا
شاهد.. الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخ الحوثيين على جازان

نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء ومدونون، مساء يوم الأحد، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون واستهدفوا منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.

المصدر: RT<

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2019-08-26
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