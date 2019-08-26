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مصر.. الإعدام لـ 3 أشخاص بسبب الثأر

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 5:29 مساءً
مصر.. الإعدام لـ 3 أشخاص بسبب الثأر

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات سوهاج أصدرت حكما، اليوم الاثنين، وبإجماع الآراء بإعدام 3 مزارعين شنقا، لاتهامهم بقتل شخص أخذا بالثأر. وتعود أحداث الواقعة إلى العام الجاري، بدائرة مركز طما في صعيد مصر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل مزارع بعد إطلاق النيران عليه من أسلحة آلية، حيث أفادت تحريات رجال الشرطة بوجود خصومة ثأرية بين عائلة القتلة الثلاثة وعائلة المجني عليه، حيث قاموا بإطلاق النيران عليه أثناء استقلالهم سيارة. وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.

ويعاني صعيد مصر من تفشي ظاهرتي انتشار الأسلحة غير المرخصة بمختلف أنواعها وبشكل كبير، ومن تفشي ظاهرة الثأر التي توقع العديد من الضحايا سنويا.

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2019-08-26 2019-08-26
جرائم وحوادثعربي ودولي
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