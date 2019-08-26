ترامب يقترح قصف الأعاصير بالنووي قبل وصولها الولايات المتحدة

كل الوطن – وكالات: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف الأعاصير بقنابل نووية لكي تتلاشى قبل وصولها إلى الولايات المتحدة.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، مساء الأحد، بأن مقترح ترامب جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس الأمريكي على المستجدات بشأن الأعاصير، دون تحديد توقيت تلك الجلسة.

وحسب الموقع، قال ترامب : “لدي الحل .. لماذا لا نقصفها (الأعاصير) بالسلاح النووي؟”.

وأضاف أن الأعاصير “تبدأ في التشكّل قبالة سواحل أفريقيا في طريقها عبر المحيط الأطلسي، ويمكننا إلقاء قنبلة داخل عين الإعصار لتشتيته، لماذا لا نفعل ذلك؟”.

ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على ما أوره الموقع حتى الساعة (08:00 ت.غ).

وتتعرض الولايات المتحدة بشكل منتظم لأعاصير قوية تسفر عن خسائر في الأرواح وتخلف دمارا واسعا وفق الأناضول.