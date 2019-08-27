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التعليم: مدارس الطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء ورؤية 2030

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 12:18 صباحًا
التعليم: مدارس الطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء ورؤية 2030

كل الوطن – الرياض: ذكرت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيرة إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وأضافت أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، مؤكدة على أن التركيز الأكبر سيكون على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

وأشارت السماعيل إلى أن وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز المبادرة في وقت قصير لا يتجاوز خمسة أشهر، وواصلت العمل ليل نهار خلال فصل الصيف لتأهيل 3,313 فصلاً دراسياً في رياض الأطفال لاستيعاب 82,825 طالب وطالبة، وتجهيز 3,483 فصلاً دراسياً للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80,675 طالب وطالبة مع بداية العام.

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2019-08-27
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