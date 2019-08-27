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القصاص من جانٍ قتل مواطناً في تبوك

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 12:01 صباحًا
القصاص من جانٍ قتل مواطناً في تبوك

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك, فيما يلي نص البيان:

وجاء في البيان:”أقدم / عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي – سعودي الجنسية – على قتل / فريج ابن عودة بن فريج العطوي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين بمنطقة تبوك”.

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2019-08-27 2019-08-27
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