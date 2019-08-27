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الحريري: لبنان سيتقدّم بشكوى لمجلس الأمن حول خرق إسرائيل القرار 1701

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 12:28 صباحًا
الحريري: لبنان سيتقدّم بشكوى لمجلس الأمن حول خرق إسرائيل القرار 1701

كل الوطن – د ب أ: أبلغ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص قيام إسرائيل بخرق القرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة في لبنان.

واستعرض رئيس الوزراء اللبناني خلال لقائه سفراء كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا “آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة”، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.

وأعلن الحريري خلال الاجتماع ” بأنه دعا إلى هذا الاجتماع نظرا لخطورة الموقف، بعد قيام إسرائيل بخرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح المدنيين”.

وتوجه الحريري إلى الحاضرين بالقول “من المهم جداً أن تحافظ دولكم على التوافق الموجود بينكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، لأن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه”.

وأضاف الحريري “أن الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزالاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا وللقرار 1701”.

وتابع الحريري قائلا “يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عن خروقاتها المتواصلة للقرار 1701 منذ العام 2006، وكذلك يجب أن تُحمّل مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق بأن من شأن ذلك تهديد التوازن القائم والذي حافظ على أمن الحدود الدولية منذ 13 عاما”.

وأعلن الحريري أن ” المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعاً بعد ظهر غد، لمناقشة تطورات الوضع ككل، متمنيا على الحضور البقاء على تواصل مستمر لمتابعة مجريات الأمور”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أكدت أن “ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت الاثنين سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غربي زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل”. و جاءت الغارات بعد سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأحد متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ”حزب الله”. وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل وبعدم السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده.

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2019-08-27
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