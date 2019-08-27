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أصغر عروسين يدخلان القفص الذهبي

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:16 صباحًا
أصغر عروسين يدخلان القفص الذهبي

كل الوطن – وكالات: احتضنت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في دلتا النيل، بمصر حفل زفاف أصغر عروسين في مصر، بعد أن أثارا ضجة كبيرة منذ خطوبتها قبل نحو 6 سنوات.

وكان العروسان حديث المواقع الاجتماعية في عام 2013، بعد انتشار صور لهما من حفل خطوبتهما، حيث لم يكن عمر العريس يتجاوز آنذاك 13 سنة (الصف الثاني الإعدادي)، فيما كانت العروسة تبلغ من العمر 9 سنوات (الصف الثالث الابتدائي).

ووفق ما ذكر موقع “المصري اليوم”، فإن شمس وإيمان أقاما مؤخرا حفل زفاف في السنبلاوين، وذلك بعد أن أنهى العريس شهادة الثانوية العامة، وإتمام العروس الشهادة الإعدادية.

وأوضح المصدر أنه على الرغم من أن الحفل لم يشهد حضور وسائل الإعلام، لكن بعض الحاضرين سربوا بعض الصور للعروسين، اللذين ظهرت عليهما ملامح الفرح والسعادة.

كما نشر صالون التجميل، الذي تكلف بتجهيز شمس وإيمان، صورا للعروسين، تحت شعار “مين في مصر ميعرفش العروسه والعريس دول؟”

من جهته، قال موقع “اليوم السابع” إن حفل الزفاف أقيم بإحدى القاعات الكبرى بمدينة السنبلاوين، وذلك بحضور أهل العروسين، إلى جانب أصدقائهما بالمدرسة.

وتابع أن عددا من الحقوقيين كانوا قد قدموا بلاغات للنائب العام، قبل 6 سنوات، بهدف الاعتراض على فكرة ارتباط الطفلين على اعتبار أنهما لم يبلغا السن القانوني، مما دفع الأسرتين إلى الإعلان وقتئذ أن ما حدث لا يتعدى الخطوبة فقط.

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2019-08-27 2019-08-27
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