“طبّية الملك فهد” تحذّر: السجائر الإلكترونية تصيب بمرض رئوي نادر

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الاثنين، المخاطر التي تتسبب فيها السجائر الإلكترونية؛ وذلك في «إنفوجراف» نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت المدينة إن السجائر الإلكترونية جهاز يسمح باستنشاق النيكوتين بخارًا بدلًا من الدخان، عن طريق تسخين السائل المحتوي على النيكوتين والمنكهات والمواد الكيميائية الأخرى، موضحةً أنّ النيكوتين يتسبب في رفع ضغط الدم، وإفراز هرمون الأدرينالين، كما يزيد معدل ضربات القلب واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

كما تحمل السجائر الإلكترونية خطرًا على الحامل وجنينها، وتؤدي إلى إدمان مادة النيكوتين، وتعرقل تطور وبناء الدماغ، والإصابة بمرض رئوي نادر يُسمى التهاب القصيبات المسدودة.

ويمكن الإقلاع عن التدخين دون مساعدة أحد؛ وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل الصحية كالعصير، كما أن نصف ساعة رياضة يوميًّا تُقلِّل حدة الرغبة في التدخين، كما يمكن طلب المساعدة الطبية (بدائل النيكوتين) والدعم النفسي من العائلة والأصدقاء.

وقبل يومين، أعلن مسؤولون أمريكيون أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، التي وقعت بسبب مرض خطير في الجهاز التنفسي. وقد جاء هذا الإعلان في وقت انتشر فيه مرضٌ غامضٌ في الولايات المتحدة يصيب الرئة ويرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، وبدأ الخبراء تحقيقًا موسعًا حوله وحول أضرار هذا النوع من التدخين وفق صحيفة عاجل.