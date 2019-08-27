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رسمياً: قصي خولي ونادين نجيم معاً في رمضان 2020

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:14 مساءً
رسمياً: قصي خولي ونادين نجيم معاً في رمضان 2020

أعلن المنتج صادق الصباح في تغريدة له، عن أوّل تفاصيل دراما رمضان 2020.

وقال الصباح إن شركته ستجمع من جديد قصي خولي ونادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل درامي من إخراج فيليب أسمر، في استعادة لنجاح تجربتهما في مسلسل “خمسة ونص”.

إعلان الصباح جاء في تغريده له على ” تويتر ” كتب فيها: “يعقد فريق عمل صبّاح اخوان حالياً جلسات مكثفة لاستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر ولأن الحفاظ على النجاح مسؤولية كبيرة نعدكم ببذل قصارى جهدنا لتقديم ما هو مميّز وهادف بإذن الله”.

بدوره قام قصي بالرد على هذه التغريدة حيث قال: ” الله ولي التوفيق انتظرونا في رمضان 2020 .. ان شاء الله ستثمر هذه الشراكة المميزة عن عمل مميز ومتفرد “.

ولم يعرف بعد من هو الكاتب الذي سيتولّى كتابة النص، ولا ما إذا سيكون مأخوذاً عن قصة أجنبية، أم سيكون نصاً أصلياً

المصدر: الجميلة

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2019-08-27 2019-08-27
فنون ونجوم
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