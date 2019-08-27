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شاهد.. لحظة القبض على “أغبى تاجر مخدرات” في السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:53 مساءً
شاهد.. لحظة القبض على “أغبى تاجر مخدرات” في السعودية

وثق مقطع فيديو متداول لحظة الإطاحة بتاجر مخدرات في السعودية، كان قد نشر إعلاناً أن لديه “زاناكس وابيض” للبيع، وأرفق في الإعلان رابط جوجل ماب لتحديد عنوانه لمن يرغب في الشراء، حسب صحيفة تواصل السعودية.

ويظهر المقطع مجموعة من رجال الأمن بجوار مركباتهم وهم يحاصرون موقع تاجر المخدرات بهدف إلقاء القبض عليه.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات حذرت من قبل من مخدر “زاناكس” باعتباره من أخطر المواد المهدئة التي تتسبب في الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية، وتؤدي إلى سرعة الإدمان. وأوضحت أن “زاناكس” يعدّ مسكّناً للألم، ويُصرف بوصفات طبية، ولكن يساء استخدامه، ويصيب متعاطيه بشدة الإدمان.

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2019-08-27 2019-08-27
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