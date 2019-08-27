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السعودية تعلن: هذه الأسماء ممنوعة من التسجيل

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 7:31 مساءً
السعودية تعلن: هذه الأسماء ممنوعة من التسجيل

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة أو العبارات الإضافية. تفصيلاً، قالت “الأحوال المدنية”، في إنفوجرافيك توعوي نشرته أمس، عبر حسابها في “تويتر”، بعنوان “ليكون الاسم نظامياً”: يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب فلا نسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل “الشريف والسيد والحاج”.

وأضافت: لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان؛ ويُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول وعبد اللات.

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2019-08-27
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